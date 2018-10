Musical e tesori culturali a Reggio Calabria, Calabrò: “un abbinamento vincente per gli studenti e gli istituti scolastici”

19 ottobre 2018 13:44

Reggio Calabria: l’assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale è pronto ad accogliere i tantissimi studenti della città metropolitana che parteciperanno alle rappresentazioni mattutine dell’Opera “La Divina Commedia”

L’assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale è pronto ad accogliere i tantissimi studenti della città metropolitana di Reggio Calabria che parteciperanno alle rappresentazioni mattutine dell’Opera “La Divina Commedia” che torna al Palacalafiore di Reggio Calabria nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018 (unica tappa in Calabria) con due spettacoli mattutini alle ore 10.15 esclusivamente per le Scuole e due spettacoli serali per tutti alle ore 21.00. “I tanti studenti presenti in città, provenienti da tutta la città metropolitana di Reggio Calabria in occasione degli spettacoli mattutini dell’opera ” La Divina Commedia” avranno la possibilità di visitare Reggio Calabria ed i siti culturali anche su prenotazione attraverso dei tour dedicati “- è l’iniziativa lanciata dall’assessore Irene Calabrò presente oggi in Pinacoteca civica alla conferenza stampa di presentazione del kolossal che tanto successo sta riscuotendo in tutta Italia.

Di seguito i recapiti e i contatti per unire alla visione del musical un itinerario alla scoperta dei principali siti archeologici e culturali del Comune di Reggio Calabria

Pinacoteca civica: 0965324822 – pinacoteca@reggiocal.it

Castello Aragonese: 0965362111- castello aragonese@reggiocal.it

Ipogeo di Piazza Italia – Mura greche e Terme romane – Odeion di Via XXIV Maggio: cell. 3661019145, e-mail: elmar.arte@gmail.com

Sito archeologico di Occhio di Pellaro: cell. 339 2944028; e-mail: garibaldinamottasg@gmail.com

Sito archeologico di Motta Sant’Agata: cell. 347 8337830; e-mail: prolocosansalvatorerc@gmail.com