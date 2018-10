30 ottobre 2018 15:17

Reggio Calabria: a causa di una copiosa perdita disservizio idrico al centro storico

L’ufficio stampa del comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa di una copiosa perdita in via Ibico si comunica che dalle 20.00 di stasera e fino a termine lavori, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica in tutto il centro storico cittadino”.