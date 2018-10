Reggio Calabria: incuria e degrado al Cimitero di Condera [VIDEO]

24 ottobre 2018 19:44

Reggio Calabria, incuria e degrado al Cimitero di Condera: “la manutenzione è assente, l’abbandono è totale e non c’è nessun rispetto del luogo”

Prosegue lo stato di totale degrado ed abbandono al Cimitero di Condera a Reggio Calabria. Un’indignata lettrice evidenza come “la manutenzione è assente, l’abbandono è totale e non c’è nessun rispetto del luogo. Non ci sono parole -prosegue- per esprimere la rabbia e l’indignazione”. Nel video a corredo dell’articolo si può notare come i luoghi sono totalmente invasi dall’acqua “in quanto – afferma ancora la lettrice – la copertura è ormai fradicia e le impalcature montate da tempo. I loculi in alto sono inaccessibili, non oso immaginare le condizioni delle casse ormai zuppe di acqua, senza contare il pericolo di scivolare vista la scelta di una pavimentazione inadeguata, che non rispetta nessun principio di sicurezza antiscivolo”, conclude.

