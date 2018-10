Il Lions Club Reggio Calabria Sud “Area grecanica” in prima linea nella prevenzione dei deficit visivi in età scolare

16 ottobre 2018 12:29

Reggio Calabria: giovedì 11 ottobre sono stati organizzati tre giorni di screening per celebrare fattivamente la Giornata Mondiale della Vista

Il dott. Fortunato Iaria, Presidente del Lions Club Reggio Calabria Sud “AREA GRECANICA”, ha organizzato tre giorni lunghi e intensi di screening per celebrare fattivamente la Giornata Mondiale della Vista Giovedì 11 Ottobre 2018. Teatro dell’iniziativa le scuole primarie e secondarie di primo grado di Saline e Montebello Jonico, guidate dal dirigente scolastico prof. Fortunato Praticò, che hanno ospitato lo screening degli alunni e degli insegnanti e il convegno. La dott.ssa Domenica Minniti, oculista e socia del Club, ha eseguito un controllo sul corpo docente e sul personale della Segreteria ; il dott. Pasquale Cristarella (oculista) e la dott.ssa Elena M. Cristarella (ortottista – assistente in oftalmologia)hanno eseguito, gratuitamente, lo screening visivo dei ragazzi segnalando al dirigente scolastico, che si è fatto portavoce con le famiglie, i casi sospetti.Nel pomeriggio, nell’aula magna della scuola, alla presenza del sindaco di Montebello Jonico Ugo Suraci, del parroco don Danilo Nocera, del dirigente scolastico Praticò e di numerosi genitori e insegnanti, con la moderazione del dott. Fortunato Iaria si è parlato di DEFICIT VISIVI IN ETA’ SCOLARE.

La dott.ssa Minniti ha parlato dell’ambliopia, (cosiddetto occhio pigro) mentre l’ortottista Elena Cristarella ha disquisito sulle alterazioni della motilità oculare e sull’importanza dei controlli finalizzati a valutare il corretto funzionamento degli occhi in modo sincrono.Il dott. Pasquale Cristarella ha parlato dei vizi di rifrazione, disturbi oculari molto comuni dovuti a condizioni anatomiche per cui la luce non viene messa perfettamente a fuoco dalla retina, comportando una visione sfocata; ha spiegato infine i principali vizi di refrazione: miopia, ipermetropia e astigmatismo. Lo stesso ha sottolineato, inoltre, l’importanza di una visita oculistica completa tra i 3 e i 4 anni, anche in assenza di manifestazioni sospette, considerato che non sempre i deficit visivi hanno sintomi evidenti. Il service si è concluso con un animato dibattito durante il quale la dott.ssa Domenica Minniti, il dott. Pasquale Cristarella e la dott.ssa Elena Cristarella hanno risposto alle domande formulate dai genitori , dagli insegnanti e dai medici presenti in sala.