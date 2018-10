Reggio Calabria: corso regionale gratuito di lingua e cultura greca

3 ottobre 2018 10:46

A Reggio Calabria un corso completamente gratuito di lingua greca

La Calabria greca, le associazioni ellenofone e tutti coloro che si sentono Greci dalle proprie origini meritavano una vera opportunità per conoscere la lingua e la cultura greca contemporanea, stringere i rapporti con la madrepatria e sentirsi più vicini al mondo ellenico.

Il “Viaggio in Grecia” è progetto ideato e promosso dal Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria diretto dalla Prof.ssa Vasiliki Vourda, sponsorizzato e fortemente voluto dalla compagnia leader nei trasporti marittimi SUPERFAST FERRIES; l’obiettivo primario è di offrire un corso completamente gratuito di alta qualità a chi ama la Grecia e la cultura greca e desidera coltivare la propria passione in modo istruttivo e piacevole.