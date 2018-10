Riparte il corso gratuito di lingua italiana promosso dall’Associazione Georgia in Calabria

25 ottobre 2018 21:42

È ripreso questa settimana il corso gratuito di lingua italiana destinato ai cittadini georgiani residenti nel comune di Reggio Calabria. La prima lezione ha visto la gremita partecipazione di donne georgiane che con meticolosità e dedizione ne hanno preso parte. L’Associazione Georgia in Calabria esprime tutta la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ringrazia per il proficuo lavoro fin qui svolto, l’Associazione “Georgia in Calabria” nella persona di Gianmarco Crea Ogni giovedì la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” ospiterà le lezioni sotto l’egida dei responsabili della struttura comunale. Un progetto di istruzione linguistica che ha fatto seguito al corso di lezioni elementari di lingua georgiana per bambini, svoltosi già nella primavera-estate 2017, con l’utilizzo del fondo di libri già donati alla Biblioteca dall’Associazione Georgia in Calabria con il patrocinio dall’Ambasciata georgiana in Italia. “Queste iniziative vanno nella giusta direzione, il nostro auspicio deve essere quello di lavorare in sinergia per una completa integrazione multirazziale nella nostra città” – è quanto ha dichiarato l’Avv. Mario Cardia, gradito ospite della prima lezione. La Biblioteca Comunale restera’ sempre a disposizione per collaborare alla realizzazione di ulteriori iniziative culturali”.