Il Consorzio Unimorfe di Reggio Calabria sigla una partnership con l’Università di Tirana

21 ottobre 2018 20:46

Reggio Calabria: il Consorzio UNIMORFE comunica il partnership siglato con l’Università “Cattolica” di Tirana

Il Consorzio UNIMORFE comunica il partnership siglato con l’Università ” Cattolica “di Tirana. L’ateneo ha stipulato accordi con le università di Milano (Università Statale), Roma (Università “Tor Vergata”) e Bari (Università di Bari “Aldo Moro”). È l’unica università italiana/straniera che rilascia titoli congiunti, ossia validi sia in Albania che in Italia, senza seguire ulteriori iter burocratici, grazie al diploma di laurea in cui vengono allegati entrambi gli stemmi universitari (università albanese e università italiana partner) e le firme di entrambi i rettori , sperimentando la possibilità delle lezioni , Tutorati , Stage e pratica Clinica in Italia e con possibilità di trasferimento presso gli Atenei Pubblici italiani. Vi insegnano circa 500 docenti italiani nelle tre facoltà di Economia, Farmacia, Medicina e Chirurgia (lauree in medicina, odontoiatria, infermieristica e fisioterapia). ” E’ un’ opportunità per la nostra Terra poter permettere agli studenti di frequentare le Facoltà Sanitarie sperimentalmente in Italia senza avere il timore dei famosi Test di Ingresso” dichiara la Presidente Nazionale Dott.ssa Maria S. Modaffari. Al momento le iscrizioni sono in esaurimento vista l’ innumerevole richiesta. Il Consorzio ha sede a Roma , Terracina , Acilia , Foggia , Trani , Firenze , Milano , Palermo , Agrigento , Catania , Condofuri , Marina di Bruzzano Zeffirio , Reggio Calabria , Locri , Lamezia Terme.