Reggio Calabria: il 22 ottobre convocato il Consiglio Metropolitano

19 ottobre 2018 22:36

Il 22 ottobre convocato, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Convocato, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’Assise si riunirà lunedì 22 ottobre, alle ore 10 e 30, in prima convocazione, e alle 16 in seconda convocazione. Tanti i punti da approvare, tutti tecnici, tra i quali la presa d’atto della sospensione dalla carica di Sindaco e Consigliere Metropolitano di Francesco Rossi, e temporanea sostituzione con Antonino Crea, Consigliere del Comune di Ferruzzano. Verrà inoltre sottoposta a votazione la delibera del sindaco metropolitano n.81 del 12/10/2018 ”variazione di bilancio ex art. 175 – decreto miur n. 363/2018 – istituzione capitoli entrata e uscita per vulnerabilità’ sismica edifici scolastici’; e costruzione del nuovo liceo scientifico ed ITI di Bagnara Calabra. Presa atto Trascrizione della Conservatoria di Reggio Calabria e acquisizione suolo al Patrimonio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.