Reggio Calabria: il 25 ottobre convocato il consiglio comunale nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 25.10.2018 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

⦁ RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 27/08/2018;

⦁ RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 03/09/2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIONE COMUNALE RESI DALLA DITTA CENTER CLEAN SRL;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO CENTRALIZZATO DI “PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI” RESO DALLA RTI SINTESI SPA;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA N. 462/2018 – ESPROPRIO TERRENI INTESTATI A AMMENDOLA GIUSEPPE, AMMENDOLA CARLO, AMMENDOLA RACHELE E LA MATTINA ELISABETTA PER I LAVORI DI “PROLUNGAMENTO DELLA VIA LONGITUDINALE DI PELLARO E SISTEMAZIONE VIA SOTTOLUME”;

⦁ APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER GLI ANNI 2018 – 2019 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00.

⦁ RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLA STRUTTURA TEATRO “FRANCESCO CILEA”.

⦁ APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONCESSIONE A TERZI DELLE SALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA STRUTTURA AD ESSA ANNESSA DENOMINATA VILLETTA “P. DE NAVA

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 26.10.2018 alle ore 9,30.