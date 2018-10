Reggio Calabria, “Inquilini morosi incolpevoli”: il Comune ricorda l’opportunità di accesso all’erogazione di contributi

19 ottobre 2018 13:02

Reggio Calabria, “inquilini morosi incolpevoli”. L’Assessorato alle Politiche sociali ricorda l’opportunità di accesso all’erogazione di contributi

L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, diretto da Lucia Anita Nucera, ricorda ai cittadini l’Avviso pubblico, disponibile sul sito web www.reggiocal.it, con cui l’Amministrazione comunale intende riconoscere la condizione di “morosità incolpevole” e l’erogazione di contributi agli inquilini morosi non colpevoli con contratto di locazione nel libero mercato.

L’intervento di sostegno sarà rivolto agli inquilini in possesso dei requisiti per la successiva erogazione del contributo statale, messo a disposizione dalla Regione Calabria in attuazione:

dell’art. 6 comma 5 del Decreto legge N. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.124/2013;

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016.

L’avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, poiché l’azione è subordinata all’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Calabria. Le domande di partecipazione dovranno essere fatte pervenire al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12:00 del 29/12/2018, secondo le modalità previste dall’avviso integrale pubblicato sul sito web istituzionale.