Reggio Calabria, Cannizzaro ricompatta il centro/destra in vista delle elezioni comunali 2019: “alleanza politica solida e coesa”

15 ottobre 2018 22:50

Reggio Calabria, oggi pomeriggio la prima riunione interpartitica del Centro/Destra chiamato a raccolta dal coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Cannizzaro

“Un Centro/Destra più forte che mai e sempre più convinto dei propri mezzi: questa la sintesi dell’interpartitica tenutasi oggi a Reggio Calabria su invito del coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Cannizzaro che ha sancito la solidità di un’alleanza politica in città fra tutte le forze del centrodestra“. La notizia arriva tramite una nota ufficiale che spiega come “in un intento comune di programmi futuri, sono state imbastite le linee guida di un percorso che porterà alla guida di Palazzo San Giorgio alle prossime elezioni comunali, focalizzando gli interventi che saranno necessari per realizzare un’agenda di governo cittadino efficace e soprattutto rapida nelle proprie risoluzioni. In un clima assolutamente costruttivo, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento Sovranista, UDC e anche la Lega rappresentata dal coordinatore regionale Domenico Furgiuele hanno pienamente condiviso il bisogno di creare condizioni utili a fronte di una situazione cittadina drammatica, dove l’ordinario bisogno del cittadino reggino è stato sistematicamente disatteso dall’attuale sindaco pro-tempore e dalla sua compagine improvvisata. Sul tavolo del confronto si è discusso di criticità da affrontare e le soluzioni da adottare in un susseguirsi di proposte ed alternative, confrontando idee e riflessioni con spirito e volontà positive. L’alleanza di Centro/Destra si pone così come solida realtà per il futuro dei reggini, in un clima di consapevolezza nei propri mezzi e di supporto reciproco, in quelle che saranno le azioni da mettere in campo da qui alla prossima tornata elettorale e che vedrà tutti protagonisti, allo stesso modo, senza primati individuali da raggiungere ma con uno scopo ben chiaro: sfrattare il PD e il CentroSinistra in tutte le sue forme! Solidità e unicità d’intenti, queste le carte vincenti per presentare ai cittadini di Reggio Calabria un programma che trascini la città fuori dalle paludi melmose in cui è stata fatta sprofondare da un egoismo malsano di persone vittime del proprio protagonismo e ambizioni personali“.