24 ottobre 2018 21:05

Reggio Calabria, Arruzzolo all’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale di Forza Italia: “occasione importante per dimostrare che il centro-destra calabrese è unito e coeso e rappresenta l’unica alternativa forte e credibile”

“Nella serata di ieri, ho volentieri accettato l’invito dell’amico, on. Francesco Cannizzaro, di partecipare alla cerimonia di inaugurazione della sede del coordinamento provinciale di Forza Italia di Reggio Calabria. E’ stata un’occasione importante per avere conferma di come la presenza di tutte le componenti del centro-destra, analogamente a quanto successo appena 24 ore prima a Catanzaro, dimostri inequivocabilmente che il centro-destra calabrese è unito e coeso e rappresenta l’unica alternativa forte e credibile alla deriva populista ed al centro-sinistra sempre più allo sbando”, è quanto scrive in una nota l’on. Giovanni Arruzzolo. “Le sale di Catanzaro e Reggio Calabria -prosegue- gremite di rappresentati politici ma soprattutto di cittadini ed attivisti, testimoniano in maniera inequivocabile che la gente vuole ed aspetta un cambiamento reale che possa definitivamente cancellare i disastri e l’immobilismo della sciagurata amministrazione a guida Oliverio. Dal canto mio, continuerò a lavorare in Consiglio regionale, in piena sintonia e sinergia con i colleghi del gruppo consiliare che mi onoro di presiedere Gentile, Esposito e Salerno, per tentare di arginare il malgoverno dell’attuale amministrazione di centro-sinistra, in attesa che, auspicabilmente anche prima della scadenza naturale, i calabresi vengano chiamati a scegliere i loro rappresentanti, con la sicurezza che il centro-destra unito continuerà a vincere, anche in Calabria, per come è accaduto in Comuni, province e regioni, in tutte le consultazioni che si sono svolte nell’ultimo anno”, conclude.