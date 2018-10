Reggio Calabria: modifiche al calendario della raccolta differenziata porta a porta per il 1° novembre [INFO UTILI]

29 ottobre 2018 10:27

Reggio Calabria: per l’1 novembre modifiche alla raccolta differenziata porta a porta

L’ufficio stampa di Avr Reggio Calabria, avverte i cittadini di cambiamenti di modifiche di calendario nella raccolta differenziata porta a porta: “Avvisiamo gli abitanti delle zone di: CANNAVÒ, MODENA, S.SPERATO, ARCHI, GALLICO, CATONA, FERROVIERI, STADIO, GEBBIONE, SBARRE, S.GIORGIO EXTRA, RAVAGNESE, GALLINA, PELLARO che GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, in quanto festività, la raccolta differenziata porta a porta non verrà effettuata. Il servizio riprenderà regolarmente giorno 2 novembre. Mentre per gli abitanti delle zone di: CONDERA, SPIRITO SANTO, PINETA ZERBI, EREMO, TREMULINI nella giornata di GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, la raccolta differenziata porta a porta non verrà effettuata. La raccolta del solo rifiuto indifferenziato verrà effettuata giorno 2 novembre. Infine, per gli abitanti delle zone del CENTRO STORICO, di SANTA CATERINA, SAN BRUNELLO, e VITO la raccolta differenziata porta a porta nella giornata di GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE verrà effettuata regolarmente. Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP“.