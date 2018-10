Reggio Calabria: Bovetto completamente isolato per le forti piogge

29 ottobre 2018 13:07

Reggio Calabria: nella zona di Bovetto disagi per le forti piogge

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo il serio problema che vivono gli abitanti di Bovetto a Reggio Calabria: “Buongiorno, sono una cittadina residente nella periferia sud di Reggio Calabria, precisamente a Bovetto, volevo segnalare la situazione che da sempre viviamo ogni volta che si verificano abbondanti piogge, come quelle di queste ultime ore:abitiamo oltre il torrente e l’unica strada di accesso è quella che lo attraversa. Ieri sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la macchina rimasta impantanata nel fango, nel tentativo di attraversare. È una situazione questa che si ripete ogni volta, chiediamo attraverso la vostra redazione che questa situazione venga risolta perché siamo tre famiglie che sono completamente isolate e dobbiamo arrangiarci come possiamo per liberare la strada o, peggio, non possiamo né recarci a lavoro, né accompagnare i figli a scuola, né in caso di emergenza, muoverci in alcun modo…. Nella foto a corredo dell’articolo si può notare la situazione di ieri pomeriggio, oggi sul greto si è depositato tutto il fango…. Cerchiamo una soluzione dagli organi competenti“.