Reggio Calabria: benvenuto alle matricole del corso di studio in Scienze e Tecnologie Alimentari-Triennale

30 ottobre 2018 11:30

Reggio Calabria: presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea incontro di benvenuto alle matricole del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari – Triennale

Presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha avuto luogo un incontro di benvenuto alle matricole del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari – Triennale(STAL L-26) dell’anno accademico 2018/19.

All’incontro, hanno partecipato il proff. Barreca, Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari – Triennale(STAL L-26), Poiana e Li Destri, tutors del primo anno, Bonafede, Giuffrè e Foti, docenti del cdS, il dott. Giovinazzo, rappresentante dell’associazione studentesca A.S.S.T.A.L. Ha condotto l’incontro un rappresentante degli studenti in seno al CdS, il sign. Florin Belli.

L’incontro si è dimostrata una proficua occasione per illustrare ai neo-immatricolati del corso STAL L-26, gli obiettivi, le conoscenze e le competenze che acquisiranno al completamento degli studi, a presentare i docenti tutor del primo anno, nonché per fornire tutta una serie di suggerimenti e indicazioni su come vivere l’esperienza universitaria a pieno e utilizzare i supporti forniti dal CdS e dal Dipartimento, come il tutorato, le risorse bibliotecarie, gli spazi riservati e tanti altri.

I rappresentanti degli studenti hanno illustrato al loro esperienza accademica esortando le matricole a relazionarsi con loro per qualsiasi problematica e non scoraggiarsi alle prime difficoltà soprattutto all’inizio del percorso formativo intrapreso, inoltre hanno illustrato gli scopi dell’associazione studentesca ASSTAL. L’incontro si concluso con l’auspicio che tutte le matricole possano percorrere proficuamente il loro corso di studi conseguendo puntualmente e brillantemente la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.

L’incontro, è stato partecipato con interesse dalle matricole.