22 ottobre 2018 14:19

A Reggio Calabria la presentazione dell’iniziativa pubblica “Cantieri dell’imprenditorialità sociale su beni comuni e confiscati”, in relazione all’avvio di percorsi di innovazione sociale previsti dal Piano Operativo del PON Metro

Si terrà domani, 23 ottobre alle ore 18,00 presso l’Urban Center di Reggio Calabria la presentazione dell’iniziativa pubblica “Cantieri dell’imprenditorialità sociale su beni comuni e confiscati”, in relazione all’avvio di percorsi di innovazione sociale previsti dal Piano Operativo del PON Metro della Città di Reggio Calabria, inseriti in un più ampio disegno strategico di valorizzazione delle strutture e dei beni confiscati e abbandonati per il rafforzamento dell’economia sociale e l’attivazione di processi di rigenerazione urbana. Saranno presenti : Il sindaco Giuseppe Falcomatà e la consigliera delegata ai beni comuni e confiscati Nancy Iachino. Sono previsti gli interventi di: Giuseppe Marino, assessore alle Politiche Comunitarie e Pon Metro, Lucia Nucera assessore alle Politiche Sociali, il dott. Carmine Gelonese per l’assistenza tecnica del correlato avviso pubblico di prossima scadenza. Modera l’avv. Giuseppe Marino coordinatore Libera Reggio Calabria.