Reggio Calabria: l’Amministrazione comunale eroga un assegno mensile per il servizio trasporto disabili

25 ottobre 2018 12:48

Reggio Calabria: assegno mensile per il servizio trasporto per l’anno 2018 a favore dei soggetti disabili

Un assegno mensile per il servizio trasporto per l’anno 2018 a favore dei soggetti disabili, residenti nel territorio di Reggio Calabria, che frequentano i Centri Socio-Educativi o Socio-Riabilitativi. È quanto prevede l’Avviso pubblico emanato dall’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Lucia Nucera nell’ambito delle misure volte a favorire la mobilità locale delle famiglie con persone disabili. “L’attenzione che rivolgiamo allo sviluppo di attività che possono incidere favorevolmente nell’organizzazione della vita quotidiana dei soggetti disabili è assidua e dettata dalla sincera determinazione e sensibilità” – afferma Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria.

“L’intervento attuale – continua Lucia Anita Nucera – si inserisce, infatti, in un disegno di progetto più esteso, intrapreso da tempo per coadiuvare gli spostamenti urbani delle persone disabili e contemperare le difficoltà dovute alla limitazione di autonomia e all’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici”. Si è da poco conclusa la procedura per l’erogazione dell’assegno per il servizio trasporto riservato ai giovani disabili, dai 5 ai 18 anni, frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado, per raggiungere le sedi scolastiche. Adesso, beneficiari del nuovo contributo economico saranno i soggetti tra i 6 e i 65 anni, residenti nel Comune di Reggio Calabria, in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, tale da impedire loro l’utilizzo dei mezzi pubblici per frequentare i Centri Socio-Educativi o Socio-Riabilitativi cittadini.

La selezione degli aventi diritto all’assegno ai fini della formulazione della graduatoria di beneficiari al servizio trasporto terrà conto di:

Disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 , priorità 1; Famiglia monoparentale, priorità 2; Presenza nel nucleo familiare di altri componenti con disabilità pari al 100% riconosciuta ai sensi delle Leggi 118/71 – D.lgs 509/88 – L. 102/92 oltre al soggetto disabile , priorità 3; Presenza nel nucleo familiare di minori, priorità 4.

Le modalità di richiesta di accesso al servizio e la documentazione integrale relativa all’Avviso pubblico sono visionabili sul sito istituzionale www.reggiocal.it. Il modello di domanda, corredato dagli allegati previsti deve essere fatto pervenire gli uffici del Servizio Disabili del Settore Welfare e Istruzione entro e non oltre il 15 Novembre 2018.