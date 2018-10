Reggio Calabria: domenica secondo appuntamento con “Arte in Stazione”

25 ottobre 2018 22:34

Secondo appuntamento con “Arte in Stazione”, Domenica 28 Ottobre, presso la Stazione FS di S.Caterina Reggio Calabria, dalle ore 17.00 alle 21.00, con la mostra di Scultura “Mute Sculture”, opere del Prof. Carmelo Tenio, scultore, pittore e disegnatore, per la prima volta esposte dalla sua scomparsa, risalente al 2012. Nato a Reggio Calabria il 12 marzo 1948, il Prof. Tenio ha studiato al Liceo Artistico “M.Preti” negli anni ’60, conseguendo la maturità sotto la guida di validi maestri napoletani. Ha completato gli studi presso l’ Accademia di Belle Arti, sezione Scultura, con lo scultore Celestino Petrone. Ha insegnato presso il Liceo artistico e l’ Istituto d’ Arte di Reggio Calabria e di Siderno. Ha partecipato a mostre e manifestazioni artistiche e culturali di livello internazionale, conseguendo premi e riconoscimenti, tra cui il premio “Anassilaos 2003” ed il premio “G. Calogero 2004”.Alcune sue opere sono collocate in Chiese, luoghi sacri, piazze, luoghi pubblici e privati. Alle ore 18.30, il Prof. Daniele Castrizio interverrà con la conferenza: “Oltre i Bronzi, Statue a Reggio nel periodo antico”.