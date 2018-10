Reggio Calabria: allo Spazio Open l’incontro su “La parola evocativa”

25 ottobre 2018 20:02

Allo Spazio Open di Reggio Calabria l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale di Counselor Relazionali

Si terrà sabato 27 ottobre presso lo Spazio Open a Reggio Calabria l’evento dal titolo “La parola evocativa” organizzato dall’Associazione Nazionale di Counselor Relazionali (A.N.Co.Re) ed ideato dal suo presidente Immacolata Bruzzese. Un momento di riflessione profonda, dove il mondo del counseling incontra il mondo della letteratura, dando vita ad uno spazio di confronto, per riscoprire il punto di contatto che inevitabilmente lega questi due mondi: la parola.

Per il counselor la parola è il mezzo per arrivare all’altro e creare quella dimensione empatica fondamentale senza la quale non può esserci relazione.

Parola che evoca, che motiva e che trasforma. Parola che aiuta a guardare dentro se stessi per trovare nuove risorse da poter scegliere come alleate in alcuni momenti della vita.

La parola come un ponte prezioso da scegliere con cura, uno spazio senza tempo, dove poter attendere il cliente che, con fiducia, sentendosi accolto, muove i primi passi del suo cambiamento.

Per lo scrittore la parola evoca, emoziona, racconta. É la porta di accesso all’immaginazione, la chiave per raccontare se stessi. La parola come unità ultima, l’atomo indissolubile, per costruire mondi e storie e agevolare l’introspezione.

“Il mondo della narrativa consente più facilmente dei versi e della poesia di stimolare la riflessione, in quanto, la semplicità del linguaggio usato, attiva in modo immediato i processi di identificazione” ha sottolineato il presidente di A.N.Co.Re., Immacolata Bruzzese.

L’evento si articolerà in tre momenti distinti, ognuno dei quali porterà a riflettere su un argomento specifico.