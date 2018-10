Reggio Calabria, l’acqua del Menta è arrivata ma …non nelle case!

31 ottobre 2018 10:32

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sulla mancanza di acqua nonostante l’annuncio dell’arrivo dell’acqua del Menta

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo il disservizio idrico che ancora persiste nelle case a Reggio Calabria nonostante l’annuncio dell’arrivo dell’acqua del Menta. La lettrice indignata afferma: “Buongiorno vorrei semplicemente segnalare che visto tutti gli articoli che leggo per quanto riguarda l’arrivo, finalmente dell’acqua della diga del menta, ancora nella zona sud Viale Calabria precisamente zona Botteghelle (e quindi anche le zone circostanti) continua puntualmente come ogni sera alle 19:00 a non scendere più acqua e quindi vorrei sapere esattamente cosa è cambiato??Sento vantarsi che per Reggio è finita la grande sete A PAROLE…. MA I FATTI???? L’ ACQUA della DIGA DEL MENTA DOV’ È????”.