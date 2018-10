4 ottobre 2018 23:25

Reggio Calabria: dal 6 al 12 ottobre all’Accademia di Belle Arti la mostra “Comics, sintesi di parola ed immagine” con le opere del fumettista italiano Giuseppe Palumbo

Le Giornate dell’Orientamento dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si arricchiscono di una mostra inedita, in collaborazione con la V edizione di “SabirFest, cultura e cittadinanza mediterranea”, aperta alla partecipazione della cittadinanza. Presso la Galleria dell’Accademia, infatti, sabato 6 ottobre alle ore 9.30 si inaugura la mostra “COMICS, sintesi di parola ed immagine” con le opere del fumettista italiano Giuseppe Palumbo, tra i disegnatori di Diabolik e Martin Mystère, e del noto artista greco Yorgios Botsos, docente di sketch-comics- cartoon all’AKTO, l’Accademia di Arte e Design di Atene. La presenza di due importanti rappresentanti della scena europea dei fumetti, inoltre, rappresenta una preziosa occasione di formazione per gli studenti dell’Accademia di Reggio Calabria. Durante la giornata, infatti, gli allievi avranno l’opportunità di confrontarsi con i fumettisti in due workshop a loro dedicati. Alle ore 10.30 l’appuntamento con Giuseppe Palumbo dal titolo “Nuove linee mediterranee” e alle ore 17.00 la conferenza-laboratorio con Yorgios Botsos “Il Mediterraneo e i suoi paesaggi”. La mostra sarà visitabile da sabato 6 ottobre a venerdì 12 ottobre, sabato e domenica compresi. Orario continuato 09.00 – 19.00. L’ingresso è libero. Ulteriori informazioni sul sito www.accademiabelleartirc.it