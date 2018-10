Una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria vola a Pechino alla Biennale internazionale di fotografia

25 ottobre 2018 08:53

Reggio Calabria: una studentessa dell’Accademia di Belle Arti parteciperà alla settima Biennale internazionale di Fotografia di Jinan, Cina, 2018

Una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria parteciperà alla settima Biennale internazionale di Fotografia di Jinan, Cina, 2018. La manifestazione sarà inaugurata il 25 ottobre a Pechino, presso il Museum of Arts Shandong University of Art & Design Jinan Shandong. “La fotografia attraverso gli occhi di una donna” è il titolo della sezione italiana dell’esposizione, curata da Athos Angelo Collura.

Dei sette candidati proposti dall’Accademia di Reggio Calabria per la partecipazione al concorso, i curatori della Biennale hanno selezionato una studentessa, Roberta Lo Schiavo del corso di II livello in Pittura, allieva del Professore di Storia dell’Arte Giuseppe Cipolla, referente interno del bando di concorso fotografico per la biennale.

La partecipazione al concorso è stata riservata solo agli studenti delle Accademie di Belle Arti d’Italia e della Cina. Quella di Reggio Calabria è tra le quattordici Accademie di Belle Arti d’Italia che hanno partecipato al concorso fotografico. Le altre sono Palermo, Carrara, Catanzaro, Firenze, Foggia, L’Aquila, Milano, Napoli, Ravenna, Torino, Urbino e Venezia.