Reggio Calabria: tragedia in Aspromonte, 57enne cade in un burrone e muore [DETTAGLI]

21 ottobre 2018 19:16

Reggio Calabria: tragedia in Aspromonte, recuperato il corpo di un uomo caduto in un burrone in località Laganadi

Si è reso necessario l’intervento di un elicottero per recuperare il corpo dell’uomo caduto in un burrone in località Laganadi. L’aeromobile, un AB 412 – giunto dal Reparto Volo VVF di Catania – è stato allertato dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria poco prima di mezzogiorno. Sul posto già al lavoro una squadra di terra dei Vigili del Fuoco. L’uomo (C.G. di 57 anni, residente a Laganadi), purtroppo privo di vita, veniva prima imbarellato e successivamente portato a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello. Una manovra piuttosto complicata viste le criticità morfologiche della zona. Dopo aver issato a bordo la salma, successivamente si è provveduto alla consegna alle autorità competente intervenute in supporto, Carabinieri e personale sanitario.