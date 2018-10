Reggio Calabria: Nonna Maria Crucitti compie 106 anni, la lettera del nipotino Demetrio

22 ottobre 2018 11:00

Oggi grande festa per i 106 anni di nonna Maria Crucitti a Reggio Calabria. Uno dei nipotini ha scritto una lettera di auguri alla nonnina:

Alla mia nonna.

Sono Demetrio Crucitti, ho 10 anni e abito a San Sperato, un rione di Reggio Calabria. Oggi per me è un giorno speciale perché la mia nonnina Maria compie 106 anni ed io voglio condividere con tutti questo grande evento che ogni anno mi piace festeggiare con tutta la famiglia. Ora vi racconto chi è la mia nonna: Nonna Maria è nata a San Salvatore di Cataforio il 22 Ottobre 1912, ed è la primogenita di una famiglia di 12 fratelli e sorelle, si è sposata nel 1933 con nonno Antonino col quale ha vissuto felicemente per sessantotto anni. Oggi la nonnina è assistita e coccolata con amore dai suoi figli e da tutti i suoi nipoti e pronipoti. Quando arrivo mi saluta affettuosamente e mi da un bacino e subito mi dice di prendere una caramella. Mi piace quando appena sveglia si fa il segno della croce e inizia a recitare il Rosario. Lei è tanto credente e mi insegna le preghiere che cantava da giovane mentre io cerco di scriverle su un foglio per non dimenticarle. Oggi ho voluto scrivere questa lettera per il bene che voglio alla mia nonna e perché mi sento fortunato ad avere una bisnonna che mi ama tanto.

Auguri Nonna Maria, Demetrio.