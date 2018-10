La URBS Reggina 1914 incontra gli alunni dell’I.C. ”Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria

3 ottobre 2018 13:31

Reggio Calabria: giornata di grande festa ed emozioni all’I.C. ”Galluppi-Collodi-Bevacqua” per l’incontro tra alunni e la URBS Reggina 1914

Giornata di grande festa ed emozioni e all’insegna dei valori del gioco del calcio, quella vissuta dagli alunni dell’I.C.Galluppi-Collodi-Bevacqua che hanno incontrato nei cortili dei plessi Galluppi e Collodi, la URBS Reggina 1914, rappresentata per l’occasione dal Consigliere di amministrazione Giandomenico Stilo e dal Responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi. Un tripudio di cori ed uno sventolio di bandiere e di sciarpe amaranto ha dato il benvenuto , denotando un forte senso di identificazione ed appartenenza da parte di tutto l’istituto Comprensivo diretto dalla dott.ssa Mariantonia Puntillo , che ha dato la sua ampia disponibilità a questa importante manifestazione finalizzata ,non solo ad avvicinare i ragazzi alla squadra della loro città ma anche a valorizzare il gioco del calcio in quanto veicolo di valori da trasmettere ai giovani come la lealtà, il rispetto delle regole, l’impegno individuale e collettivo per il raggiungimento di uno stesso risultato.