Reddito di inclusione, arrivano gli assegni: la metà andrà in Sicilia e Campania

30 ottobre 2018 11:54

Il 47% delle risorse stanziate per il Rei andrà in Sicilia e Campania

Il 47% dei beneficiari del Rei sono cittadini residenti in Campania e in Sicilia, ciò sta a dire che la metà dei contributo che lo Stato erogherà come sussidio alle persone indigenti andrà a queste due regioni. Seguono Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia, dove a beneficiare del reddito sono circa il 27%. Nel dettaglio, lo rileva l’analisi realizzata dall’economista Franco Garufi, si tratta per la quasi totalità di famiglie italiane: complessivamente solo il 10% delle famiglie che otterranno il redditto sono extracomunitarie.