Randagismo in Sicilia, Calderone: “Presto un disegno di legge da sottoporre all’Ars”

10 ottobre 2018 20:11

Sicilia, Commissione randagismo, Calderone (FI): “Abbiamo proceduto a predisporre un testo legislativo unitario che contrasti il fenomeno del randagismo”

Questo pomeriggio, presso la Sala rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è riunita la Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo in Sicilia. Al termine dei lavori, il Presidente, on. Tommaso Calderone ha dichiarato: “La commissione speciale sul randagismo da me presieduta ha proceduto in sede di rielaborazione e coordinamento dei testi di legge presentati ad adottare un testo unitario che costituirà nelle prossime settimane, con il concorso fondamentale di tutte le parti politiche, dell’ assessore Razza, degli uffici e dell’associazionismo, la base di un approfondito esame parlamentare, finalizzato alla predisposizione di un testo legislativo da sottoporre al vaglio dell’aula”.

“Il documento – conclude il Deputato di Forza Italia – dovrà finalmente porre le premesse per la risoluzione del fenomeno del randagismo, in modo da consentire anche risparmi di spesa e maggiori margini di intervento ai comuni”.