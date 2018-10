In auto con l’eroina: arrestato pusher nel messinese [DETTAGLI]

31 ottobre 2018 13:54

I Carabinieri arrestano un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel messinese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato A.M., 34enne di Acquedolci, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, in prossimità dell’uscita autostradale di Santo Stefano di Camastra hanno bloccato l’uomo che, scendendo dall’auto per sottoporsi al controllo, si è disfatto di un piccolo involucro termosaldato lasciandolo cadere a terra. I Carabinieri hanno notato il movimento delle mani ed hanno subito recuperato l’involucro che conteneva circa 1,5 grammi di stupefacente, verosimilmente eroina. Notando l’agitazione dell’uomo, hanno esteso la perquisizione anche all’autovettura e, in un vano sotto il volante, hanno trovato un pacchetto sottovuoto contenente 34 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione ove sono stati trovati due bilancini di precisione, uno occultato nel mobile del salotto e l’altro in garage, assieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestro e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti di laboratorio e l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti, in attesa dell’udienza di convalida.