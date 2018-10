Primarie PD, Gentiloni: “dobbiamo cambiare strada e farlo seriamente”

14 ottobre 2018 17:33

Gentiloni: “per il PD propongo una strada nuova ma non fatta di abiure, ci tengo all’onore del partito”

“Il Pd non puo’ autoassolversi, abbiamo perso molte partite e dobbiamo capire che si’, e’ vero, dobbiamo cambiare strada e farlo molto seriamente. Non una strada fatta di abiure, ci tengo all’onore del Pd e a quello dei suoi governi, abbiamo risanato l’economia“. Lo dichiara Paolo Gentiloni. “Quei risultati ci sono e non dobbiamo vergognarcene: abbiamo stroncato il traffico di esseri umani con un lavoro di cui sono orgoglioso e di cui ringrazio il ministro Marco Minniti che ne e’ stato protagonista”, ha aggiunto.