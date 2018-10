Presentato a Melito Porto Salvo il progetto “#CamminMelito – I sentieri di Capo Sud”

28 ottobre 2018 17:01

E’ stato presentato a Melito Porto Salvo presso l’ex Mercato Coperto il progetto “I sentieri di Capo Sud” #CamminaMelito. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Kronos Arte presieduta Carmela Rosa Mafrica, dal gruppo di promozione territoriale Kalabria Experience (Pro Loco di Brancaleone) con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo. Un progetto ambizioso che intende riscoprire e valorizzare il territorio dell’ interland Melitese in un ottica di unione fra associazioni coinvolte in questo straordinario viaggio tra arte, natura, geologia, scienza, archeologia. Il progetto prevede una serie di itinerari escursionistici che avranno lo scopo di puntare alla riscoperta di luoghi e segni di civiltà antiche presenti su questo territorio in chiave culturale i quattro itinerari proposti verranno proposti nell’ambito del calendario 2019 e veicolati attraverso le due associazioni promotrici Kalabria Experience e Kronos Arte. L’evento di sabato è stato arricchito da due bellissime mostre; la prima d’arte con le straordinarie opere pittoriche ed installazioni artistiche a curata dagli artisti associati di Kronos Arte: Carmela Rosa Mafrica, Francesco Neri, Giusi Toscano, Lorenza Stelitano, Giuseppe Mazzola, Anna Squillaci, Luana Battaglia, Maria Carmela Borruto, Graziella Romeo, , Santina Marateia, Maria Carmela Romeo, Giusy Costantino. E la seconda la Mostra Fotografica “Rrianti” a cura dei fotografi del gruppo Kalabria Experience: Alessandra Moscatello, Santina Marateia, Carmine Verduci, Anna Praticò, Francesco Pezzimenti, Tony Parasporo, Nuccio Sebastiano Romeo, Rino Cardone, Massimo Tamborra, Massimo Collini, Massimiliano Pedi, Tommaso Marzano, Domenico Scopelliti, Sonia Musitano, Sebastiano Stranges, da anni impegnati in questa mostra itinerante che ripercorre le tappe della stagione escursionistica e culturale del 2017/2018. Al tavolo dei relatori: hanno posto i saluti Maria Carmela Romeo, i saluti anche dell’Assessore alla Cultura Patrizia Crea, è poi seguito l’intervento di Carmine Verduci (presidente della Pro-Loco di Brancaleone e promotore del Progetto Kalabria Experience) che ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione e cooperazione con le associazioni del territorio reggino sulla valorizzazione del territorio, subito dopo l’intervento dell’ideatrice del progetto #CamminaMelito “I sentieri di Capo Sud” l’arch. Santina Marateia, che ha illustrato i quattro itinerari naturalistici e culturali oltre le straordinarie peculiarità del territorio interessato dal progetto. A seguito l’intervento di Sebastiano Stranges (Noto archeologico e ricercatore) che ha illustrato le ricerche archeologiche sul territorio Melitese effettuate dal coordinamento di Università Internazionali qualche tempo fa e che interesseranno direttamente il progetto con straordinarie rivelazioni e nuove frontiere di ricerca e divulgazione archeologica. L’intervento di Domenico Guarna (Presidente dell’Associazione Culturale Il Giardino di Morgana) che collaborerà al progetto sulla scia dell’interesse comune di valorizzazione dell’itinerario di San Gaetano Catanoso da Chorio di San Lorenzo a Pentidattilo che si intende rilanciare. Presente in sala il Prof Giuseppe Bombino (ex presidente del Parco Nazionale D’Aspromonte, personalità ormai conosciuta sul panorama culturale regionale e nazionale per le sue competenze ed i suoi interessi legati al territorio Aspromontano e non solo che ha espresso parole di grande ammirazione per il lavoro che si sta svolgendo su un territorio ricco di numerose testimonianze del passato e suggestioni che devono essere valorizzate seguendo l’idea della cooperazione e promozione collettiva. Ha moderato i lavori la giornalista Rosalia Francesca Salvatore. Presenti le delegazioni delle Associazioni: Circolo Meli, Nordic Walking Reggio Calabria, Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea, Associazione Culturale Cumelca, Associazione Rudina e varie personalità del mondo culturale dell’ Area Grecanica. L’evento di presentazione ha lanciato un messaggio di speranza per il territorio che si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di numerosi intenti e propositi, volti a ricreare le condizioni di una meritoria promozione delle bellezze paesaggistiche territoriali con l’intento di creare le basi per una nuova rinascita culturale dell’ interland Melitese che attende di essere riscoperto. Abbiamo tracciato un solco importante con questa iniziativa- ha concluso Carmine Verduci durante i saluti finali- una manifestazione che ha visto unire Arte, Natura ed Archeologica per un progetto che unisce e coniuga cultura e amore per la nostra terra che va riscoperta e riletta con nuovi occhi. Le due mostre presentate dalle due associazioni Kronos Arte e alabria Experience continuerà anche Domenica 28 dalle ore 17:30 alle 21 sempre presso l’Ex Mercato Coperto di Melito Porto Salvo.