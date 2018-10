Serie C: Potenza-Reggina 1-1, buon punto in trasferta per gli amaranto

17 ottobre 2018 22:28

Serie C: Potenza-Reggina 1-1, buon pari fuori casa per la squadra di Cevoli. Gli amaranto salgono a 7 punti

Una buona Reggina porta a casa un punto dalla trasferta di Potenza davanti a oltre 4 mila spettatori. Nel primo tempo França, al 33′, ha portato in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore. Nella ripresa gli amaranto provano a fare la partita: la tenacia porta il pari per la Reggina con una magistrale punizione del neo entrato Sandomenico. Allo scadere Confente salva la squadra dello Stretto con un intervento miracoloso su un tiro di Dettori. Nel prossimo turno, il Potenza affronterà in trasferta il Siracusa, mentre la Reggina giocherò con la Virtus Francavilla.