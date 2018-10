Stop alla code agli sportelli, da oggi al Policlinico di Messina il ticket si paga online: arriva Easyincassa

4 ottobre 2018 15:53

Al Policlinico di Messina entra in vigore il nuovo servizio per il pagamento telematico del ticket: gli utenti potranno pagare direttamente da casa le prestazione e recarsi direttamente ai reparti senza più fare code agli sportelli

Entra in vigore da oggi al Policlinico di Messina Easyincassa, il nuovo servizio telematico per i ticket sanitari. La nuova modalità di pagamento, offerta nell’ambito del sistema PagoPa, consentirà agli utenti di effettuare il pagamento online delle prestazioni sanitarie, evitando così file agli sportelli. Con il nuovo servizio i pazienti effettuare il pagamento direttamente da casa, collegando al sito web del policlinico e recarsi nei reparti per le prestazioni sanitarie. Il servizio “è un progetto innovativo, curato da Tim con la supervisione dell’ing. Massimiliano Maisano – ha detto il commissario straordinario del Policlinico detto Giuseppe Laganga- per fare in modo che tutti i pagamenti effettuati tramite questa modalita’, vengano tracciati e regolarmente riconosciuti nell’ambito delle operazioni atte a popolare il modello 730 precompilato di ogni cittadino che ne fruira’. In un anno al Policlinico di Messina sono effettuati oltre 62.000 pagamenti di ticket”.