Taormina, al via l’ottava edizione di PharmEvolution: la tre giorni dedicata al mondo della farmacia, ospite Michelle Hunziker

5 ottobre 2018 12:53

A Taormina tre giorni dedicati al mondo della farmacia e della salute, si inizia oggi alle 15 con l’inaugurazione dell’area fieristica

Prende il via ufficialmente a Taormina l’ottava edizione di PharmEvolution, la tre giorni dedicata a mondo della farmacia. Macroarea dermocosmetica, alimentazione e salute sono alcuni dei temi che verranno approfonditi nelal nuova location del Palumbi, anche con ospiti di primo piano, tra cui la conduttrice Michelle Hunziker. Si inizia oggi alle 15, con l’inaugurazione dell’area fieristica. Diversi gli eventi e gli show in programma, tra cui quello per la presentazione del marchio Goovi, dal titolo: “Michelle Hunziker crede nella farmacia: nasce il marchio Goovi pensato per le donne e tutta la famiglia” e il convegno-show di Davide Terranova: “Nutri il tuo cuore – L’alimentazione consapevole per la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari”.