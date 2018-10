Pavia vince a torino il campionato nazionale unvs di volley

2 ottobre 2018 21:30

Contemporaneamente ai mondiali di volley, Torino ha organizzato anche il Campionato Nazionale maschile dei Veterani dello Sport. In campo alcuni ex azzurri, come i torinesi Dametto e Lanfranco, il parmense Belletti e numerosi altri protagonisti degli anni ’80 e ’90. Il successo della rassegna tricolore organizzata dalla sezione presieduta da Marco Sgarbi, è andato sorprendentemente, ma con pieno merito, a Pavia che ha battuto 2-1 al tie break Parma, al termine di un incontro tiratissimo e incerto. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto i rispettivi gironi. Per i lombardi 2-1 su Pisa e 2-0 su Massa. Per gli emiliani 2-1 su Carlentini e 2-0 su Torino. Sul terzo gradino del podio è salita Massa (in precedenza si era aggiudicata per 2-0 il derby su Pisa) che ha avuto la meglio per 2-1 ancora al tie break, sui campioni uscenti di Carlentini (che avevano superato 2-0 Torino) che hanno dovuto cedere il titolo dopo ben cinque affermazioni consecutive. Infine, quinta posizione per Pisa che ha superato 2-0 Torino, già vincitore in passato.