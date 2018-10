Doppia Pavia nel campionato nazionale unvs di tennis

29 ottobre 2018 22:14

Il volley parla pavese. Doppia vittoria delle squadre di Pavia della sezione presieduta da Gabriele Pansecchi, nel Campionato Nazionale di Tennis maschile e femminile over 50 e 60. Tra le lady over 50, l’UNVS di Pavia ha battuto per 3-0 Treviso, replicando tra le over 60 per 2-1 sempre contro le venete. Per quanto riguarda invece il Campionato Italiano maschile over 60, nella fase iniziale Treviso ha superato Pavia A per 2-1, emulato da Pavia B con lo stesso punteggio su Massa. Quindi nella finale Pavia B conquistava l’ambito titolo al termine di un palpitante incontro, vincendo per 2-1 su Treviso, mentre Pavia aveva la meglio su Massa.