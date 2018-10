Partito Democratico, Nardella lancia Minniti: “è l’unico che può battere Salvini”

13 ottobre 2018 11:29

Partito Democratico, il Sindaco di Firenze Dario Nardella lancia la candidatura del reggino Marco Minniti

“Trovo offensivo considerare Minniti un inseguitore di Salvini. E’ l’unica figura che può mettere a nudo l’inaffidabilità di Salvini e del suo governo, proprio perché ha dimostrato che argomenti come la legalità e l’immigrazione possono essere affrontati seriamente e con più efficacia anche dalla sinistra“. Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Firenze, Dario Nardella che scende in campo a favore di Minniti segretario. Le elezioni, spiega, non sono state perse su questi temi, ma “sottovalutando clamorosamente questioni che noi sindaci viviamo ogni giorno con i nostri cittadini“. Sul fatto che la sinistra rimproveri a Minniti politiche di destra, Nardella ricorda: “Minniti ha una storia che viene dalla sinistra. Non sarebbe un candidato solitario, ha con se’ tanti amministratori e ha saputo meglio di ogni altro coniugare solidarietà con legalità. E’ con lui ministro che i sindaci hanno messo in campo le migliori esperienze di accoglienza e legalità“. Alla domanda se la sfida tra Zingaretti e Minniti, ritenuto da molti il candidato di Renzi, non rischi di lacerare il Pd, il sindaco di Firenze risponde: “Solo chi non conosce Minniti o chi è in malafede può pensare che sia una operazione renziana. Un confronto tra candidati, se si parla di contenuti e di valori, non è affatto un problema. Anzi“.