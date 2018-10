Parma campione nazionale Unvs basket

14 ottobre 2018 21:31

Battuta in finale nel tricolore volley di Torino, la sezione dei Veterani dello Sport di Parma si è presa una solenne rivincita in occasione del Campionato Nazionale di basket over 40, disputato ad Asti. Organizzata dalla sezione di casa presieduta da Giorgio Bassignana, la rassegna ha registrato il successo del team emiliano nei confronti delle formazioni piemontesi di Novara e Asti. Nella circostanza, assegnazione anche dei Premi Speciali intitolati a due ex apprezzati dirigenti astigiani Malfa e Cotto, e vinti da Zorzolo cestista del Novara quale miglior giocatore del torneo e Marcucci portacolori del Parma, per il più alto numero di punti realizzati.