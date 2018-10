Messina, parcheggi in via Garibaldi: la proposta dei commercianti e della consigliera Buda

26 ottobre 2018 21:05

Messina, i commercianti chiedono interventi urgenti relativi agli stalli di sosta in Via Garibaldi, nel tratto Piazza Castronovo-Prefettura

A seguito dell’incontro svoltosi in data 26.10.2018 tra il Consigliere della IV Circoscrizione Avv Debora

Buda ed alcuni dei Commercianti della Via Garibaldi, è stata trasmessa al sindaco di Messina, all’assessore Mondello

ed all’ATM, la richiesta di introduzione di stalli di sosta in Via Garibaldi (tratto P.zza Castronovo – Prefettura).

“I commercianti – spiega la consigliera Buda nella nota inviata all’Amministrazione– lamentano che nonostante la presenza di un’ampia corsia preferenziale posta sulla destra della carreggiata – gli autobus (da ultimo con il servizio “Shuttle”) utilizzino le ordinarie corsie per i propri spostamenti (come da documentazione fotografica in allegato), vista la presenza di alberi e cassonetti che limitano quella a loro dedicata.

Purtuttavia, la striscia della corsia preferenziale continua ad essere presente nonostante il mancato ed

effettivo utilizzo, negando la possibilità, ai residenti e agli utenti dei servizi commerciali ivi esistenti, di poter

sostare lecitamente. Ciò causa un grave ed ingiustificato danno economico alla collettività”.

Buda e gli operatori commerciali, espongono la seguente proposta che, nel brevissimo periodo, potrebbe risolvere la crisi che attanaglia la via Garibaldi:

“Introduzione di parcheggi con disco orario per un tempo non superiore a 10’ in luogo della corsia preferenziale e conseguente slittamento della corsia riservata allo Shuttle nella corsia automobilistica centrale, con eliminazione dell’attuale spartitraffico e creazione di appositi scivoli a protezione dei pedoni (come realizzati nelle fermate del tram zona Fiera)”.

“Nell’attesa dei lavori riguardanti lo spostamento della corsia preferenziale, consapevoli della necessità di reperire appositi fondi, e delle ordinarie lungaggini burocratiche”, i commercianti e la consigliera chiedono sin d’ora l’eliminazione immediata delle corsie preferenziali (di fatto inutilizzate dagli autobus) e la creazione di stalli di parcheggio.

“Tale soluzione– sostengono– appare assolutamente percorribile e conveniente per tutti i soggetti, pubblici e privati,

interessati dalla vicenda”.