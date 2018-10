Installazione a Palmi della rete a banda larga

15 ottobre 2018 21:55

Sono in corso le attività di potenziamento e installazione della rete a banda larga a Palmi

Sono in corso in questi giorni le attività di adeguamento e potenziamento delle reti per la connessione ad internet su tutto il territorio cittadino. Tale attività rientra nella programmazione fortemente voluta dalla nostra amministrazione in tema di adeguamento tecnologico della città, indispensabile per poter offrire strumenti attuali ed al passo con i tempi. Grazie agli upgrade sulle linee e sugli hardware, che supporteranno da ora in avanti una connessione a banda larga, presto i collegamenti a internet sul territorio di Palmi saranno più efficienti e veloci. Le reti potenziate andranno a servire gli edifici pubblici e le scuole di pertinenza comunale. Ciò consentirà un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e migliori risorse per i giovani studenti delle nostre scuole. Contestualmente, ha già avuto inizio l’installazione delle strumentazioni per l’attivazione di alcune Free Wifi Zone nel centro storico cittadino. I nuovi punti Wifi pubblici utilizzeranno tecnologie di ultima generazione, tra le più avanzate sul mercato, agganciati a server a banda larga, a garanzia di una massima connettività. Come ulteriore “step” per il potenziamento delle reti e della promozione, l’Ente ha poi presentato domanda per l’accesso al finanziamento previsto dal bando “Wifi EU”, ed è in attesa dei risultati dello stesso, ed ha inoltre partecipato al bando Regionale 13/85, con un progetto di potenziamento delle attività promozionali via Web del territorio.

«Nell’ambito delle programmazioni volte alla crescita della nostra città, l’adeguamento tecnologico assume un ruolo di grande importanza – spiega l’assessore Raffaele Perelli – Tale adeguamento non può prescindere da un potenziamento della rete delle connessioni del nostro territorio, che per molto tempo ha rappresentato una grave criticità per le scuole e gli edifici pubblici, limitando la possibilità di svolgere attività che richiedono connessioni efficienti. Da molti anni si attendeva questo adeguamento, ma ciò non era stato mai realizzato. L’attività di installazione delle Free Wifi Zone è invece da ricondurre alla volontà della nostra amministrazione di dare la possibilità ai cittadini di poter accedere al web, anche nei casi in cui gli utenti “mobile” non dispongano di traffico dati sufficiente».