“Nonno ascoltami”: la campagna contro i disturbi dell’udito fa tappa a Messina, controlli gratuiti in Piazza

19 ottobre 2018 18:30

“Nonno Ascoltami!” arriva a Messina: controlli gratuiti a Piazza Duomo

Arriva per la prima volta in Sicilia, nella città di Messina, l’evento “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza”, la Campagna di controlli gratuiti dell’udito, che promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della prevenzione e della salute dei cittadini.

Appuntamento a Messina, domenica 21 ottobre, in piazza Duomo, dalle 10 alle 19.

In piazza, nelle tende messe a disposizione dalle Croce Rossa Messina, ci saranno le equipe mediche del prof. Felice Cascio, direttore S.C. di Otorinolaringoiatria Azienda ospedaliera “Papardo” e del prof. Francesco Galletti, direttore della Clinica ORL del Policlinico universitario e Scuola di specializzazione – Università degli studi di Messina.

La tappa messinese è stata presentata oggi nella sede del Comune di Messina, dal presidente della onlus Nonno Ascoltami – Udito Italia, Valentina Faricelli.

Queste le scuole che scenderanno in piazza domenica:

Istituto comprensivo “A. PAINO – GRAVITELLI” dirigente scolastico: Prof.ssa Concetta Quattrocchi

Istituto comprensivo “MAZZINI GALLO” dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Ausilia Di Benedetto

Istituto comprensivo “ELIO VITTORINI” dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppa Prestipino

Istituto comprensivo “CANNIZZARO-GALATTI” dirigente Prof.ssa Egle Cacciola

Istituto “SPIRITO SANTO” scuola paritaria Preside: Suor Giuseppina

Istituto Collegio “S: IGNAZIO” dirigente scolastico: Prof.ssa Carla Fortino

Istituto “S. GIOVANNI BOSCO” dirigente scolastico: Suor Maria Furno

Istituto “LEONE XIII” dirigente scolastico: Suor Pierina Terranova

Istituto Salesiano “DOMENICO SAVIO” dirigente scolastico Don Romeo

Le Associazioni:

Scuola di musica Ars Nova (direttrice Immacolata Pulicano)

ASD Seido Kenpo Ryu Dojo (presidente: Giuseppe Cucinotta)

ASD Peloro Volley (general manager Antonello Morisciano)

ASD Paddle Club (istruttore Riccardo Vitale)

Associazione Clown Terapy (referente Cristiana Collufio)