Primarie PD, Richetti: “se Minniti dovesse candidarsi gli faccio il mio in bocca al lupo”

14 ottobre 2018 17:22

Primarie PD, Richetti: “se si dovesse candidare Minniti gli faccio il mio in bocca al lupo. Per me è prima un collega e poi uno sfidante”

“Le primarie sono un momento di confronto e anche di ascolto: gli avversari si sfidano sui contenuti con l’ascolto delle proposte che si fanno al Pd, anche perché domani l’impegno sarà comune”. Lo dichiara Matteo Richetti, deputato Pd candidato alla segreteria del partito. Sulla possibile candidatura di Marco Minniti, dichiara: “Gli dico bocca al lupo, per Minniti se ci sarà, come lo faccio a tutti i candidati che sono, prima che sfidanti, colleghi del mio partito. Quindi, l’importante è che ognuno si metta in campo con una proposta chiara sulla quale confrontarci: ben vengano più proposte dentro al Pd“.