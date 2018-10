Il Ministro Toninelli a Reggio Calabria per affossare il sogno dello Stretto: “il Ponte rappresenta il fallimento della vecchia politica, vera grande opera è mettere in sicurezza le piccole opere”

1 ottobre 2018 12:56

Le parole del ministro Toninelli oggi a Reggio Calabria

“Il ponte sullo Stretto e’ la rappresentazione plastica del fallimento della vecchia politica“. Lo ha detto il ministro dei trasporti Danilo Toninelli oggi a Reggio Calabria, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Le leggi obiettivo – ha aggiunto il ministro – tra cui c’era dentro, come grande opera dello Stretto di Messina, naturalmente ha portato al fallimento totale. In un Paese con una vetusta’ infrastrutturale come quella dell’Italia la piu’ grande opera e’ quella di mettere in sicurezza le migliaia di piccole e grandi opere che abbiamo. Certamente – ha concluso Toninelli – non e’ una priorita’ quella del Ponte sullo Stretto“.

“Sui porti ci sono molti dossier aperti, anche quello di Gioia Tauro e’ stato gestito molto male“. Continua ancora il ministro Toninelli. “Faremo un piano nazionale per la portualita‘ – ha aggiunto – e daremo finalmente nuove regole certe anche sulle concessioni. Sono convinto che si apriranno fasi di sviluppo economico importanti soprattutto in un porto tanto importante ma cosi’ poco attivo come quello di Gioia Tauro“.