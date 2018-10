4 ottobre 2018 16:44

La Nave Rizzo accolta in festa al Porto di Milazzo, lunedì la consegna della Bandiera di Combattimento

La fregata della Marina Militare Luigi Rizzo è arrivata in porto a Milazzo (ME) per ricevere lunedì 8 ottobre la Bandiera di Combattimento durante una cerimonia solenne. Ad attendere la nave che porta il nome di uno degli eroi della Marina Militare, milazzese di nascita, una folla di persone emozionate.