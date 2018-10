Meteo LIVE, è un Sabato 20 Ottobre estivo: sole e caldo in tutto il Paese

20 ottobre 2018 15:00

Meteo Italia, sole e caldo in tutto il Paese: temperature elevatissime da Nord a Sud, picchi di +29°C in Campania. Ecco tutti i dati

Meteo Italia LIVE – Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia oggi, Sabato 20 Ottobre 2018, con temperature eccezionalmente elevate da Nord a Sud, ben superiori rispetto alle medie del periodo. La Regione più calda è la Campania, ma anche in Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna abbiamo un clima tipicamente estivo. Le temperature, infatti, hanno raggiunto addirittura +29°C a Mondragone, +28°C a Battipaglia e Altavilla Silentina, +27°C a Firenze e Sarno, +26°C a Roma, Napoli, Palermo, Messina, Salerno, Caserta, La Spezia, Benevento, Olbia, Oristano, Tarquinia, Palma Campania e Cassino, +25°C a Catania, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Guidonia, Latina, Savona, Imperia, Catanzaro, Trapani, Agrigento, Pomezia, Alghero e Positano, +24°C a Genova, Perugia, Pisa, Grosseto, Frosinone e Sassari, +23°C a Torino, Mantova, Pordenone e Barletta, +22°C a Milano, Padova, Brescia, Ferrara e Avellino, +21°C a Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia.

Il cielo è in prevalenza sereno in tutt’Italia, “sporcato” da qualche nube alta e stratiforme nelle aree tirreniche come possiamo osservare nelle immagini satellitari a corredo dell’articolo. Una situazione tipicamente estiva che si prolungherà ancora non solo nel pomeriggio/sera di oggi, con un ulteriore aumento delle temperature, ma anche nella prima parte della giornata di domani, Domenica 21 Ottobre.

Soltanto nel pomeriggio/sera di domani il tempo peggiorerà in modo anche abbastanza brusco sulle Regioni centro/meridionale, dalla Romagna alla Sicilia con le prime forti piogge anche nel basso Tirreno tra Roma e Napoli dove c’è il rischio di temporali molto violenti per i contrasti termici rispetto al caldo anomalo di queste ore.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: