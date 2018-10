Allerta Meteo, ciclone al Sud: allarme piogge alluvionali per altre 36 ore in Calabria e Sicilia

4 ottobre 2018 13:40

Allerta Meteo, ciclone al Sud: allarme piogge alluvionali per altre 36 ore, sei Regioni a rischio

Allerta Meteo – Il maltempo che da giorni imperversa al Sud provocando piogge torrenziali soprattutto nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, avrà un nuovo impulso tra oggi pomeriggio e domani sera: saranno 36 ore terribili per le piogge torrenziali che interesseranno ben 6 Regioni. Calabria e Sicilia saranno ancora una volta le più colpite, ma anche Sardegna, Basilicata, Puglia e Campania subiranno piogge abbondanti e intense: eloquenti le mappe del preciso modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che evidenzia proprio le piogge alluvionali che colpiranno tra oggi pomeriggio e domani sera gran parte del Sud, con accumuli complessivi di oltre 200mm di pioggia soprattutto tra le province di Messina e Reggio Calabria. Dal pomeriggio di domani, inoltre, il maltempo risalirà anche al Centro Italia, seppur senza precipitazioni abbondanti ma comunque con molte nubi e qualche pioggia su Molise, Lazio, Abruzzo e bassa Toscana. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: