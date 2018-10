Messina: ecco i vincitori della Decima Edizione del premio di poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”

8 ottobre 2018 15:04

Proclamati a Messina i vincitori del premio internazionale di Poesia, presentato il bando dell’undicesima edizione

“Dolore che grida nelle vene”, “un ritorno sognato, mai compiuto”, “arma, cori e menti”, “pirdunu”, “forza di dimenticare e continuare a sognare”… queste le parole in versi che hanno caratterizzato la Cerimonia di Premiazione della Decima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, certamen letterario promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina (ME), guidata dal Sac. Antonino Tricomi, e organizzato da Massimo Manganaro e Gioacchino Aveni. Un concorso consolidato e di prestigio, al quale hanno partecipato ben 211 Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Alla Cerimonia, che ha avuto luogo Sabato 6 Ottobre scorso, non poteva mancare la Commissione Giudicatrice, composta da: Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Salvatore Puglia, poeta il cui nome figura nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”; Rosa Maria Di Salvatore, poetessa sensibile, presente con le sue Liriche in autorevoli antologie e riviste, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti e pubblicato diverse sillogi; Padre Fabio Cattafi, vicario della Parrocchia S. Stefano Protomartire di Milazzo, specializzando in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia; Teresa Vadalà Fierro, poetessa sopraffina, autrice di testi teatrali, vincitrice di numerosissimi premi internazionali.

Alla presenza del Consigliere del Comune di Taormina Giuseppe Sterrantino e del Sindaco del Comune di Castelmola Orlando Russo, dinanzi a un pubblico plaudente, sono state premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro autori:

– Poesia in Lingua Italiana a tema religioso:

1) Rita Muscardin (Savona), Dove respirano le stelle;

2) Carmelo Di Stefano (Modica, RAGUSA), Padre;

3) Rosaria Lo Bono (Termini Imerese, PALERMO), Un clochard a Dio;

Menzione d’Onore a Gaetano Lia (Monterosso Almo, RAGUSA), Notte di festa…;

Menzione di Merito a Sergio Santoro (Lecce), Stabat Mater;

Menzione Speciale ad Antonella Vinciguerra (Chianchitta Taormina, MESSINA), Resta con me, Signore….

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema religioso:

1) Anna Maria Ucchino (Trappitello Taormina, MESSINA), Littra a lu Signuri;

2) Giuseppe La Rocca (Trappeto, PALERMO), Prighéra;

3) Renzo Cammarana (Priolo Gargallo, SIRACUSA), Tri Cruci;

Menzione d’Onore a Pierangela Castagnetta (Palermo), Unni sii!?;

Menzione di Merito a Gino Adamo (Trapani), Matri!;

Menzione Speciale a Rosalda Schillaci (Catania), Salici pinnenti.

– Poesia in Lingua Italiana a tema libero:

1) Teresa Rosito (Scanzano Jonico, MATERA), Della mia infanzia mi resta;

2) Mariateresa La Porta (Venafro, ISERNIA), Dove nasce il sole;

3) Palma Civello (Palermo), Tracce di mio padre;

Menzione d’Onore a Carmela Tuccari (Aci Sant’Antonio, CATANIA), A mia madre;

Menzione di Merito a Grazia Dottore (Faro Superiore, MESSINA), A mio padre;

Menzione Speciale a Domenico Sergi (Villafranca Tirrena, MESSINA), Le chiavi del Paradiso;

Segnalazione di Merito a Stefania Iannò (Roma), Attesa.

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero:

1) Francesco Billeci (Borgetto, PALERMO), Na varca senza mari;

2) Giovanni Rizza (Acicastello, CATANIA), Pirdunu;

3) Orazio Minnella (Tremestieri Etneo, CATANIA), Emigranti;

Menzione d’Onore a Giusi Baglieri (Catania), ‘Na favula;

Menzione di Merito a Zina Ferrara Musumeci (Trappitello Taormina, MESSINA), Chistu è cantu di na vota…;

Menzione Speciale a: Melania Sciabò Vinci (Catania), Chianci stu cori.

– Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero, religioso e no (Juniores):

1) Melissa Storchi (Bibbiano, REGGIO EMILIA), Come gocce di cristallo;

2) Sette Giuseppe (Santeramo in Colle, BARI), In viaggio;

3) Valeria Sciacca (Gaggi, MESSINA), Preghiera a Maria;

Menzione d’Onore a Paola Di Gregorio (Santeramo in Colle, BARI), Se fossi…;

Menzione di Merito a Chiara Caramazza (Favara, AGRIGENTO), Fidati di me;

Segnalazione Speciale a Donatella Fichera (Mazzeo Taormina, MESSINA), Le quattro stagioni.

Premio Speciale “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù” a Salvatore Gazzara (Messina), Matri Santa; Premio Speciale “Padre Salvatore Arcidiacono” a Nicola Cavaliere (Contesse, MESSINA), Tu Madre;

Premio Speciale “Prof. Pasquale Vinciguerra” a Paolo Tulelli (San Pietro Magisano, CATANZARO), Ricordi di un bambino;

Premio Speciale “Mater Dei” a Luigi Antonio Pilo (Torre Faro, MESSINA), Save the children;

Premio Speciale “La Voce” a Valeria Salvo (Comitini, AGRIGENTO), Non giacerà mai l’amore;

Premio Speciale “Primi Versi” a Mathias Luca (Chianchitta Taormina, MESSINA), Gesù restami vicino;

Premio Speciale “Orizzonte Scuola” a Cecilia Lo Monaco (Gallodoro, MESSINA), Poesia dell’amore.

Il prestigioso “Exellence Award”, assegnato al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti, è andato all’autrice ligure Rita Muscardin.

Durante la Serata, condotta con professionalità e garbo dalla Prof.ssa Angela Maria Vecchio, Presidente dell’AVIS “Giovanni Paolo II” di Gaggi, è stato inoltre reso pubblico il Bando dell’Undicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”. La scadenza di presentazione delle Liriche è stata fissata per Giovedì 31 Gennaio 2019. Il Bando è consultabile sulla Pagina facebook Premio di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” – Trappitello Taormina.