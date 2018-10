Messina: a Villa Dante la Giornata della Prevenzione Sanitaria: visite e screening gratuiti

6 ottobre 2018 15:16

La Terza Circoscrizione promuove a Messina la “Giornata della Prevenzione Sanitaria”

Il Consiglio della Terza Circoscrizione si farà promotore della Giornata della Prevenzione Sanitaria, l’iniziativa si terrà l’11 Novembre a Villa Dante a Messina.

Di cosa si tratta? A spiegarlo il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, promotore della delibera e dell’iniziativa ma i cui meriti vanno riconosciuti a tutti i colleghi che hanno abbracciato l’idea e stanno lavorando per tutti gli aspetti organizzativi.

“Non abbiamo risorse, o meglio non ci vengono riconosciute, ma non ce ne stiamo con le mani in mano come spesso si vorrebbe, ingiustamente far credere. Abbiamo pensato che coinvolgendo tante professionalità mediche sul territorio, ovviamente a titolo gratuito, si possa mettere in piedi una giornata da dedicare alla prevenzione per garantire la salute a tutti. In realtà, già due anni fa, l’iniziativa, limitata al solo controllo audiometrico, era stata portata avanti in sinergia con l’azienda messinese AERFON SORDITA’, presente anche in questa nuova edizione. Quest’anno però abbiamo pensato di fare altro, di fare un evento più “grosso” più importante, scegliendo come location la Villa Dante.

Abbiamo già svolto degli incontri con alcuni professionisti ed aziende, siamo in fase di costruzione.

A darci una mano, l’Avv. Silavana Paratore, coordinatrice della giornata, entusiasta dell’iniziativa.

Ci stiamo adesso interfacciando con l’Amministrazione per alcuni aspetti operativi: la necessità di gazebi, palco, tende.

Sono sicuro che il lavoro di tutti i consiglieri riuscirà con la preziosa collaborazione dei privati e delle associazioni, a regalare a Messina una iniziativa importante ed unica.

Cacciotto, conclude con una frecciatina nei confronti di De Luca: “Forse il Sindaco, che sarà ufficialmente invitato, si ricorderà che esistono anche i “quartieri” e che magari valgono più di qualche sagra”.