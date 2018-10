25 ottobre 2018 15:12

Da domani e fino a lunedì modifiche al percorso delle linee in partenza o in transito dal Cavallotti a Messina

Dalle ore 7.30 di domani, venerdì 26, sino alle 7.30 di lunedì 29 tutte le linee ATM in partenza o in transito dal Cavallotti modificheranno il percorso a seguito delle limitazioni viarie disposte per interventi alla rete fognaria. Pertanto i bus dal Cavallotti procederanno in via S. Maria Alemanna, a sinistra viale S. Martino e a destra via Tommaso Cannizzaro per proseguire con il percorso regolare.