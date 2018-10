Messina, degrado davanti alla scuola Crispi: Valvieri organizza un’operazione di pulizia straordinaria

4 ottobre 2018 12:51

Messina, il presidente de Le Vetrine di Via Garibaldi chiama a raccolta cittadini e i residenti della zona: “Puliamo la strada per i nostri bimbi”

Il presidente dell’associazione “Le Vetrine di via Garibaldi” invita gli abitanti di Messina domenica 7 ottobre alle ore 10, di fronte l’ingresso dell’Istituto comprensivo “Pascoli Crispi“, in via Monsignor D’Arrigo 18, per contribuire ad una pulizia straordinaria della zona.

“Abbiamo creato questo evento, presente anche su Facebook, per donare ancora una volta decoro e pulizia ad una strada, frequentata tutti i giorni dai nostri figli, che ormai da diverso tempo versa in uno stato di trascuratezza. Vorremmo che gli addetti ai lavori prestassero maggiore attenzione allo stato in cui versa la zona – di certo non l’unica trascurata nella nostra città“, afferma Valvieri.

L’obiettivo del negoziante messinese è quello di riunire i cittadini in eventi che possano far riaffiorare uno spirito di comunità per comprendere come la res publica appartenga a tutti: “Recuperare il senso civico è importante per i grandi, che devono dare il buon esempio, ma è fondamentale per i piccoli, che saranno i messinesi di domani e che dovranno proteggere e rispettare questa città come non abbiamo saputo fare noi adulti”.

Rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera, tutti insieme: “Cominciamo da via Monsignor D’Arrigo e dal fare spontaneamente tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contribuire a migliorare le strade. In modo spontaneo e gratuito impiegando il nostro tempo libero per la comunità. Questo può essere considerato come un punto di partenza per eventi che abbiamo intenzione di annunciare a breve anche con l’associazione “Le Vetrine di via Garibaldi”“, aggiunge Valvieri.

“Sappiamo che esistono alcune associazioni che operano a Messina per il recupero di intere zone del centro, da troppi anni ormai in balia di se stesse. Speriamo che eventi come questo possano servire anche per creare rete anche con queste associazioni e, se possibile, ampliarle solo per il bene della cittadinanza messinese. Aspettiamo numerosi tutti i cittadini e – conclude Lillo Valvieri – chiunque avrà voglia di ripulire Messina“.

Al link seguente è possibile partecipare all’evento tramite Facebook: https://www.facebook.com/events/2684233468468524/