Messina: nasce l’associazione universitaria “UNIxMe”

16 ottobre 2018 18:42

A Messina nasce “UnixMe”, l’associazione universitaria per promuovere sinergie tra gli studenti e il tessuto economico e sociale della città

Mercoledì 17 ottobre, alle ore 16:00, presso il Rettorato dell’Università, nell’Aula dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti si terrà la presentazione ufficiale dell’associazione universitaria “UNIxME”. Scopo dell’associazione, costituita nei giorni scorsi e attiva principalmente in ambito universitario, è quello di realizzare un percorso sinergico che coinvolga gli organi universitari attraverso un processo che parta dalla necessità, ormai improcrastinabile, di costruire nuove forme di identificazione tra il corpo studenti e la città dello Stretto.

Duplice è infatti il significato del nome dell’associazione che fa riferimento all’accezione “universitari per Messina”, ma anche a quella di “uniti per Messina”. Pertanto, la prospettiva che l’associazione vuole trasmettere, a partire proprio dalla sua denominazione, è la ricerca di una concreta e stabile unità d’intenti tra i vari organi universitari, ma soprattutto l’avvio di un processo di profonda integrazione degli studenti nel tessuto socio-culturale della nostra città. Traguardo, questo, che può essere centrato solo attraverso una sostanziale comunione di intenti tra studenti universitari: unico, potenziale volano per il rilancio progressivo dell’Ateneo messinese, da sempre fucina di prestigiosi intelletti e personalità di spicco della società civile.